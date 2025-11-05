Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 17:49

Анджелина Джоли приехала в Херсон

Американская актриса Анджелина Джоли прибыла в подконтрольный Киеву город Херсон. Информацию о визите подтвердило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

На кадрах актриса запечатлена в бронежилете с украинским флагом во время посещения детского центра. Вероятнее всего, визит состоялся в рамках программы благотворительной помощи.

Знаменитость известна как посол доброй воли УВКБ ООН и ранее посещала конфликтные регионы, включая Львов в 2022 году. Официальные комментарии от властей, международных организаций или представителей Джоли отсутствуют. Маршрут и продолжительность визита не уточняются.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил президента Украины Владимира Зеленского. Аналитик не одобрил вручение наград нацгвардейцам с эмблемами СС. Дизен отметил, что замалчивание этого факта нельзя называть поддержкой Украины. По его словам, большинство жителей страны отвергают прославление нацизма и считают это источником конфликта.

