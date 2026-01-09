Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 21:53

Стало известно, когда Apple может представить свой первый складной смартфон

Apple может представить свой первый смартфон со складным экраном в сентябре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Корпорация Apple может выпустить свой первый смартфон со складным экраном в сентябре 2026 года, передает газета The JoongAng. По сообщению источника, поставщиком дисплеев для новинки станет компания Samsung Display.

Базовый график подразумевает [выпуск] в сентябре, но есть шанс, что [выход такого смартфона] будет отложен на более позднее время. Для первой партии складной модели будет поставлено около 9 млн панелей, — говорится в материале.

Ранее Apple отказалась от планов выпуска наушников AirPods в нескольких цветах, выпустив их исключительно в белом варианте. Решение было принято уже в процессе разработки, несмотря на создание прототипов в стиле iPhone 5c. Об этом свидетельствуют фотографии желтых и розовых образцов, опубликованные инсайдером.

До этого стало известно, что главными новыми функциями iPhone 18 Pro станут сенсор распознавания лица Face ID, впервые размещенный под поверхностью экрана, и основная камера с переменной диафрагмой. Релиз флагманского продукта Apple ожидается в 2026 году.

Apple
смартфоны
новинки
анонсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Смоленске скончался глава представительства МИД России
Пушков рассказал о маловероятном сценарии в ситуации Гренландии и США
ВСУ похищают украинских военных и держат в подвалах
Женщины в рядах ВСУ все чаще погибают
В России впервые управляли дроном над Антарктидой через тысячи километров
Небо над Тамбовом опустело из-за запрета на полеты
Адам Кадыров пообещал найти и привезти Зеленского в Чечню
Стало известно, когда Apple может представить свой первый складной смартфон
Плазмолифтинг — вампирский лифтинг? Суть процедуры и отзывы
У Ивлеевой нашли новый долг перед налоговой
Москвичка едва не выпрыгнула из салона такси из-за панической атаки
Хабаровский суд отправил под домашний арест напавшего на приставов мужчину
В Сосновом Бору домашняя собака набросилась на лошадь
На Украине запретили использование программ одной российской компании
Эксперт объяснил опасность открытого Wi-Fi
Рубио и Рютте обсудили Украину и Арктику
Стало известно об успехах России в выпуске подшипников
«Промучилась всю ночь»: Слава пожаловалась на тяжелую болезнь
ЕС одобрил одну сделку с Южной Америкой после 25 лет переговоров
Крупнейший айсберг планеты может исчезнуть за считаные дни
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.