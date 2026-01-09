Стало известно, когда Apple может представить свой первый складной смартфон

Стало известно, когда Apple может представить свой первый складной смартфон Apple может представить свой первый смартфон со складным экраном в сентябре

Корпорация Apple может выпустить свой первый смартфон со складным экраном в сентябре 2026 года, передает газета The JoongAng. По сообщению источника, поставщиком дисплеев для новинки станет компания Samsung Display.

Базовый график подразумевает [выпуск] в сентябре, но есть шанс, что [выход такого смартфона] будет отложен на более позднее время. Для первой партии складной модели будет поставлено около 9 млн панелей, — говорится в материале.

Ранее Apple отказалась от планов выпуска наушников AirPods в нескольких цветах, выпустив их исключительно в белом варианте. Решение было принято уже в процессе разработки, несмотря на создание прототипов в стиле iPhone 5c. Об этом свидетельствуют фотографии желтых и розовых образцов, опубликованные инсайдером.

До этого стало известно, что главными новыми функциями iPhone 18 Pro станут сенсор распознавания лица Face ID, впервые размещенный под поверхностью экрана, и основная камера с переменной диафрагмой. Релиз флагманского продукта Apple ожидается в 2026 году.