Координатор рассказал о правилах безопасного похода в лес Координатор Дубровский: с собой в лес нужно взять спички и заряженный телефон

Во время похода в лес необходимо взять с собой спички и заряженный телефон, рассказал «ФедералПресс» координатор отряда «ЛизаАлерт» Игорь Дубровский. Он перечислил ряд других предметов, которые помогут не пропасть в лесу.

Возьмите с собой запас воды и еды, полностью заряженный мобильный телефон, пауэрбанк, спички или зажигалку, свисток, фонарь, защиту от дождя (дождевик или кусок пленки). Для отслеживания маршрута — трекер, навигатор или скачайте карту в телефон, компас, если умеете пользоваться. Не забудьте лекарства, если постоянно их принимаете, — рассказал Дубровский.

Координатор подчеркнул, что во время прогулки необходимо запоминать и помечать ориентиры. Он отметил, что человек, заблудившийся в лесу, должен немедленно связаться со спасателями по номеру 112.

