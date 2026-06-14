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14 июня 2026 в 07:56

Четыре беспилотника ВСУ сбили на подлете к Москве

Фото: МО РФ
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Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ на подлете к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, на месте падения обломков работают оперативные службы.

Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 109 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки пресекли 13 июня с 07:00 до 20:00 по московскому времени над территориями ряда областей РФ, а также над акваторией Черного моря.

До этого стало известно, что ребенок ранен после детонации взрывного устройства ВСУ. Инцидент произошел в селе Чайки Белгородского округа. В оперштабе региона отметили, что подросток получил проникающее ранение легкого и множественные осколочные ранения лица, он в тяжелом состоянии.

Кроме того, мужчина погиб при ударе беспилотника ВСУ по грузовику в Нововладимировке. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, в регионе из-за действий украинских военных также пострадали пять человек.

Москва
Россия
Сергей Собянин
атаки БПЛА
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