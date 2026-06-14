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14 июня 2026 в 07:24

Одну категорию россиян теперь могут лишать свободы

Закон о преследовании уклоняющихся от принудительных работ вступил в силу в РФ

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С 14 июня органы уголовно-исполнительной системы получили право объявлять в розыск осужденных, уклоняющихся от принудительных работ, а суд — заменять им наказание реальным лишением свободы. Соответствующий федеральный закон был подписан президентом Владимиром Путиным 15 декабря 2025 года.

Согласно документу, территориальный орган УИС вправе объявить уклониста в розыск и задержать его на срок до 48 часов, а суд может продлить этот срок до 30 суток. После задержания суд рассматривает вопрос об аресте осужденного и замене принудительных работ лишением свободы.

Одновременно 14 июня вступили в силу поправки, позволяющие уголовно-исполнительной инспекции продлевать до пяти дней срок возвращения из отпуска для осужденных к принудительным работам. Это касается тех, кто выехал за пределы исправительного центра в разрешенный период и не смог вернуться вовремя по независящим от него обстоятельствам.

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