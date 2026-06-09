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09 июня 2026 в 16:02

Водителям легковых авто разрешили управлять вездеходами и квадроциклами

Госдума разрешила водителям легковых авто управлять вездеходами и квадроциклами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Госдума приняла новый закон, который существенно расширяет возможности владельцев обычных водительских удостоверений, сообщает «Парламентская газета». Теперь гражданам с открытыми категориями B, C и D официально разрешат управлять тяжелыми квадроциклами, багги и снегоболотоходами.

Соответствующие поправки вносятся сразу в два федеральных закона, регулирующих безопасность дорожного движения и использование самоходных машин. Однако воспользоваться новыми послаблениями автомобилисты смогут исключительно при соблюдении ряда строгих условий. Сесть за руль внедорожной техники разрешается только на основании официального договора аренды или проката. Кроме того, компания, предоставившая транспортное средство, обязана предварительно провести для клиента подробный инструктаж по управлению и безопасной эксплуатации.

Для управления техникой более сложного класса (категории AII) законодатели предусмотрели дополнительные возрастные и профессиональные ограничения. Арендовать такие машины смогут только те водители, чей возраст достиг 19 лет, а реальный стаж вождения составляет не менее одного года. Принятая инициатива призвана упростить жизнь туристам и разгрузить индустрию активного отдыха в российских регионах.

Ранее депутаты приняли законопроект, который предусматривает появление на «Госуслугах» так называемой тревожной кнопки. Воспользоваться ею смогут те, кого пытаются обмануть кибермошенники.

Госдума
законы
водители
водительские права
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