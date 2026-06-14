Тренер три года насиловал школьницу и обещал большую карьеру в спорте NDTV: футбольный тренер в Индии на протяжении трех лет насиловал школьницу

Тренер по футболу в Индии на протяжении трех лет насиловал несовершеннолетнюю воспитанницу, используя видеозаписи для шантажа, сообщает NDTV. Девушка поступила в футбольную академию в индийском городе Васаи в 2023 году.

Тренер Абхиджит Мендал постепенно завоевал ее доверие, пообещав большие перспективы в спорте. После этого на протяжении трех лет он систематически совершал в отношении нее сексуальное насилие. Когда девушка попыталась прекратить контакты с насильником, тот пригрозил опубликовать компрометирующие материалы в социальных сетях. В итоге пострадавшая решилась рассказать о случившемся своей семье. Родственники незамедлительно обратились в полицию. Мендал был задержан.

Ранее стало известно, что детский психолог из Владикавказа задержан по подозрению в совершении более 50 случаев насилия над несовершеннолетними — сам мужчина признался в этом на допросе. Специалист вел прием детей с особенностями развития, в том числе с синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра.