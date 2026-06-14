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14 июня 2026 в 08:33

Экипаж российского танка ликвидировал солдат ВСУ под Харьковом

Экипаж танка группировки войск «Север» уничтожил 10 солдат ВСУ под Харьковом

Танк Т-80 БВМ Танк Т-80 БВМ Фото: Евгений Биятов Кредит: РИА Новости
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Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Север» уничтожил 10 солдат ВСУ в лесополосе под Харьковом, сообщил ТАСС командир танка с позывным Черепаха. Он рассказал, что украинские военные собирались провести ротацию своего подразделения.

Экипаж танка Т-80БВМ 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожил группу из 10 солдат ВСУ на Харьковском направлении, — сказал Черепаха.

Военный отметил, что скопление солдат ВСУ было обнаружено с помощью разведывательного БПЛА. Противник был ликвидирован пятью осколочно-фугасными снарядами.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные продолжают продвижение в районе Дробышево в ДНР. Работа проводится, несмотря на контратаки Вооруженных сил Украины, добавил он. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

До этого в военном ведомстве РФ заявили, что ВС России уничтожили производственный цех, где собирались беспилотные летательные аппараты для украинской армии. Атаку провели специалисты войск беспилотных систем с применением дронов «Герань» в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области.

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ВС РФ
ВСУ
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