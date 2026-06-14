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14 июня 2026 в 03:07

Российские силы создают огневой мешок для ВСУ в ДНР

Марочко: наступлением у Дробышева ДНР российские силы формируют огневой мешок

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российские военные продолжают продвижение в районе Дробышева Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Работа проводится, несмотря на контратаки Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Постепенно российские силы формируют огневой мешок для украинских сил. При этом ВСУ пытаются удержать стратегические высоты на Краснолиманском участке, чтобы избежать окружения, но все больше втягиваются в российскую ловушку.

Юго-западнее Дробышева наши военнослужащие, несмотря на контратаки противника, постепенно продолжают продвигаться вдоль береговой линии по направлению населенного пункта Маяки, а юго-западнее Красного Лимана наши военнослужащие зачищают лесистую местность, — сказал Марочко.

Создание огневого мешка может вынудить противника к отступлению. Кроме того, военнослужащие ВС РФ способны привести к блокированию украинской армии на этом участке.

Ранее сообщалось, что украинские войска в зоне ответственности Южной группировки российских сил лишились немецкого танка Leopard 2. Общие потери противника за последнее время на этом участке фронта составили до 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

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