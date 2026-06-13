Российская «Герань» не оставила шансов украинскому военному цеху

Вооруженные силы РФ уничтожили производственный цех, где собирались беспилотные летательные аппараты для украинской армии, сообщили в Минобороны России. Атаку провели специалисты войск беспилотных систем с применением дронов «Герань» в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области.

В ведомстве отметили, что удар достиг своей цели. После попадания на объекте началось возгорание.

Ранее в зоне ответственности Южной группировки российских войск украинские силы потеряли немецкий танк Leopard 2. Общие потери противника на этом участке фронта за последнее время достигли 115 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась трех боевых бронированных машин, 13 автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.

До этого военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения готовятся к наступательным действиям на населенный пункт Долинка в Запорожской области. Кроме того, по его словам, российские военные продвигаются в районе Верхней Терсы. Эксперт отметил, что военнослужащие РФ активно занимаются подготовкой к освобождению этого села. В МО РФ данную информацию не комментировали.