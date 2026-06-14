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14 июня 2026 в 08:22

Азиатские и африканские страны заинтересовались военными катерами из России

«Калашников»: в Азии и Африке интересуются катерами «БК-10» и «БК-16»

Боевой катер БК-16 Боевой катер БК-16 Фото: Виталий Белоусов /РИА Новости
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«Калашников» фиксирует высокий спрос со стороны стран Азии и Африки на скоростные штурмовые лодки «БК-10» и транспортно-десантные катера «БК-16», сообщил представитель концерна в разговоре с ТАСС на Международном военно-морском салоне «Флот-2026». Интерес к этой технике носит массовый характер — разработчик получает большое число соответствующих обращений.

Интерес к «БК-10» и «БК-16» крайне большой. Достаточно большое количество обращений есть от стран африканского континента и азиатских стран по «БК-16» и «БК-10». Со всеми ведется проработка этих вопросов, — указал собеседник агентства.

Скоростной транспортно-десантный катер «БК-16» относится к проекту 02510. В экспортном исполнении он носит обозначение «БК-16Э». Судно предназначено для выполнения широкого круга задач в прибрежной зоне. Катер способен перевозить личный состав и высаживать десант численностью до 19 человек на необорудованное побережье. Помимо этого, он обеспечивает огневую поддержку высадившихся бойцов.

Ранее «Калашников» разработал технические решения для увеличения грузоподъемности судна на воздушной подушке с гибкими скегами «Хаска» до 20 тонн. Инженеры провели модернизацию судна «Хаска-10», не изменив его габариты. Все доработки коснулись пропульсивной системы. Благодаря внесенным изменениям грузоподъемность удалось увеличить вдвое.

Россия
Азия
Африка
Калашников
катера
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