«Калашников» открестился от задержанного «экс-замглавы»

Концерн «Калашников» в своем Telegram-канале опроверг связь концерна с Сергеем Панкиным, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В заявлении говорится, что задержанный может иметь отношение к организациям-поставщикам концерна.

Концерн «Калашников» официально сообщает, что Сергей Панкин никогда не являлся и не является сотрудником «Концерн «Калашников» или АО «НИИ Стали». Сергей Панкин может иметь отношение к организациям-поставщикам концерна. Концерн оказывает всемерное содействие компетентным органам в установлении всех обстоятельств, связанных с деятельностью Сергея Панкина в части его взаимоотношений со структурами концерна, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о задержании в Москве Панкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии источника, Панкина подозревают в хищении около 100 млн рублей при закупках военной формы и обмундирования. Согласно информации канала, договоры на поставки заключались от НИИ стали, при этом продукция, которая должна была производиться в России, была ввезена из Китая.

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