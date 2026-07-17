Экс-замглавы «Калашникова» задержали за махинации с военной формой

Telegram-канал SHOT сообщает о задержании в Москве бывшего замдиректора концерна «Калашников» Сергея Панкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По сведениям канала, Панкина обвиняют в хищении около 100 млн рублей при закупках военной формы и обмундирования. Согласно информации SHOT, договоры на поставки заключались от НИИ стали, при этом продукция, которая должна была производиться в России, была ввезена из Китая.

Как сообщается в публикации, разницу между фактической стоимостью закупок и суммами, указанными в документах, Панкин присваивал через свою фирму ООО «Евростар». Как пишет канал, в январе 2026 года мужчина заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. После возвращения из-за проблем со здоровьем его задержали 15 июля, уточняет SHOT.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего директора по экономике и финансам подшипникового завода ГПЗ-10 Николая Борисова к 3 годам 10 месяцам колонии по делу о хищении 2,2 млрд рублей. Кроме того, уточняется, что суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. рублей.