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29 июля 2026 в 03:34

В США начали задерживать иностранцев с просроченными визами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Власти США начали массово задерживать иностранцев с просроченными визами, передает New York Times. По данным издания, под такие меры попали в том числе супруги американских граждан и мигранты с действующими разрешениями на работу.

Издание утверждает, что администрация США начала задерживать иностранных граждан с просроченными визами в аэропортах во время внутренних перелетов. При этом, среди задержанных оказались люди, находившиеся в легальном «сером» статусе.

Как пишет газета, более двух десятков иностранцев ранее подали документы на продление виз или оформление грин-карт. По информации издания, это давало им право официально работать, несмотря на истекший срок действия прежних виз.

Ранее сообщалось, что за январь — июнь 2026 года из России выдворили 43,7 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Согласно источнику, за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 26,4 тыс. человек.

До этого администрация президента США Дональда Трампа приостановила депортацию мигрантов, работающих в сельском хозяйстве, в ресторанах и гостиницах. Уточняется, что сотрудники иммиграционной службы прекратят рейды и задержания иностранцев в этих сферах.

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