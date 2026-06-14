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14 июня 2026 в 07:40

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 июня: инфографика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В ночь на 14 июня Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 249 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 13 июня текущего года до 07:00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — заявили в военном ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

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