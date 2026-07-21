Путин поздравил юных химиков из России с победой на международной олимпиаде

Путин поздравил юных химиков из России с победой на международной олимпиаде Путин поздравил школьников с победой на Международной химической олимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил школьников Арсения Гасаненко, Ярослава Косолапова, Игоря Устинова и Павла Шептунова с победой на 58-й Международной химической олимпиаде, которая прошла в Узбекистане, передает пресс-служба Кремля. Глава государства также пожелал педагогам и наставникам команды новых ярких достижений.

Уважаемые Арсений Андреевич, Ярослав Александрович, Игорь Алексеевич, Павел Алексеевич! Поздравляю вас с блестящей победой на 58-й Международной химической олимпиаде. Молодцы! — говорится в обращении.

Президент отметил, что ребята проявили исключительную самоотдачу, товарищескую сплоченность и выдержку. Он также выразил уверенность, что их деловой настрой и работоспособность помогут им в достижении поставленных целей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские шахматисты демонстрируют высочайшие результаты как на внутренних, так и на международных соревнованиях. 20 июля президент России поздравил профессиональных шахматистов, тренеров и любителей с праздником.