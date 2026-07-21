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21 июля 2026 в 09:16

Верховный суд принял важное решение по ОСАГО

Суд разрешил водителям не возить с собой полис ОСАГО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Водители имеют полное право не возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО, если документ был официально оформлен в электронном виде, сообщает ТАСС со ссылкой на решение Верховного суда РФ. Поводом для высшего судебного разбирательства стала жалоба автовладельца из Свердловской области Михаила Лопатина.

В октябре 2024 года мужчину остановил инспектор ГИБДД и выписал штраф в размере 500 рублей за отсутствие бумажного бланка страховки. Автомобилист не согласился с протоколом, так как полис был честно приобретен онлайн, и прошел все судебные инстанции. Изучив материалы дела, Верховный суд встал на сторону водителя и подтвердил действительность его электронного документа по базе страховщика. Высшая инстанция подчеркнула, что в действиях автовладельца полностью отсутствует состав административного правонарушения.

Постановление инспектора ДПС ОВ ГИБДД МО МВД России «Алапаевский» от 19 октября 2024 года в отношении Лопатина М. П. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подлежит отмене, — сказано в решении ВС РФ.

Ранее Верховный суд России постановил, что фонды капитального ремонта и управляющие компании не имеют права включать в платежные документы задолженности, срок исковой давности по которым превышает три года. Поводом для разбирательства стал спор между региональным фондом капремонта и жилищной инспекцией.

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