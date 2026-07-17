Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 11:04

Верховный суд вынес решение по долгам за капремонт

Управляющим компаниям запретили указывать в квитанциях долги старше трех лет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Верховный суд России постановил, что фонды капитального ремонта и управляющие компании не имеют права включать в платежные документы задолженности, срок исковой давности по которым превышает три года. Поводом для разбирательства стал спор между региональным фондом капремонта и жилищной инспекцией. Фонд пытался оспорить требование убрать из квитанций долги за период с 2016 по 2023 год.

Кассационный суд ранее поддержал позицию жилинспекции, указав, что требования надзорных органов направлены на защиту прав собственников. По его мнению, истечение срока исковой давности не аннулирует задолженность, но лишает возможности принудительно взыскать ее через суд. Верховный суд РФ согласился с выводами кассационной инстанции и оставил решение без изменений.

Ранее юрист Елена Кузнецова рассказала, как изменился прямой расчет за электроэнергию с «Мосэнергосбытом». По ее словам, одновременно изменился внешний вид квитанций за услуги ЖКХ. В платежных документах появились отдельные строки за уборку, ремонт, вывоз мусора и обслуживание счетчиков, а также указаны перерасчеты и льготы.

Власть
Верховный суд
управляющие компании
долги
квитанции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбежавший из России певец начал восстанавливать свой особняк в США
Ведущий из Италии рассказал о бешеной популярности «Маши и Медведя» у детей
Дожди разрушили участок трассы в российском регионе
Группа «Вирус!» оценила поющих блогеров
Депутат ответил, почему США считают Россию угрозой для своих выборов
В России временно ограничили экспорт нескольких турецких фруктов и ягод
ФСБ показала кадры задержания продавца авиаподшипников для «Мотор Сич»
Юрист объяснил, что делать водителю при неправильном результате алкотестера
Минфин предложил исключить торговлю из льготных ставок УСН
Грозы обрушились на Урал из-за господства циклонов
В Москве состоится Форум «Женщины нового времени»
Полиция Таиланда задержала «русскую деревню» с домами на миллиарды
Экс-игрок ЦСКА дал прогноз на матч за третье место на ЧМ Франция — Англия
Ортопед назвала трендовые вещи, которые чаще всего приводят в травмпункт
Казахстан ограничил ввоз российской пшеницы
Трое россиян взломали базу данных Минздрава и поплатились
Лихач на электросамокате сбил подростка и «попал» на 700 тыс. рублей
Воспитателям пришлось искать укрытия для детей после сообщения губернатора
ВСУ атаковали машины, эвакуирующие раненых российских бойцов
Стала известная истинная причина конфликта между Федоровым и Сырским
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.