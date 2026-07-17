Верховный суд вынес решение по долгам за капремонт Управляющим компаниям запретили указывать в квитанциях долги старше трех лет

Верховный суд России постановил, что фонды капитального ремонта и управляющие компании не имеют права включать в платежные документы задолженности, срок исковой давности по которым превышает три года. Поводом для разбирательства стал спор между региональным фондом капремонта и жилищной инспекцией. Фонд пытался оспорить требование убрать из квитанций долги за период с 2016 по 2023 год.

Кассационный суд ранее поддержал позицию жилинспекции, указав, что требования надзорных органов направлены на защиту прав собственников. По его мнению, истечение срока исковой давности не аннулирует задолженность, но лишает возможности принудительно взыскать ее через суд. Верховный суд РФ согласился с выводами кассационной инстанции и оставил решение без изменений.

Ранее юрист Елена Кузнецова рассказала, как изменился прямой расчет за электроэнергию с «Мосэнергосбытом». По ее словам, одновременно изменился внешний вид квитанций за услуги ЖКХ. В платежных документах появились отдельные строки за уборку, ремонт, вывоз мусора и обслуживание счетчиков, а также указаны перерасчеты и льготы.