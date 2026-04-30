Юрист рассказала, как изменятся правила оплаты ЖКУ

С 1 мая россияне перейдут на прямой расчет за электроэнергию с «Мосэнергосбытом», рассказала LIFE.ru юрист Елена Кузнецова. Она отметила, что изменится и сам вид квитанций.

В мае также будет меняться внешний вид квитанций за услуги ЖКХ. В них появятся новые строки об уборке, ремонте, вывозе мусора, обслуживании счетчиков. Укажут перерасчеты и льготы. Суммы за содержание и ремонт общедомового имущества разобьют на отдельные позиции, — рассказала Кузнецова.

Юрист подчеркнула, что таким образом собственники смогут наглядно увидеть, как формируется итоговая сумма. По ее словам, структура выплат станет более понятной.

Ранее депутат Никита Чаплин рассказал, что получить скидку на транспортный налог, социальную карту или субсидию на квартплату с первого дня пенсии не получится — многие льготы требуют заявления. Причем на некоторые льготы заявление нужно подать до 1 октября текущего года, иначе на следующий год она не поменяется, предупредил парламентарий.