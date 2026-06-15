Бен-Гвир заявил о независимости Израиля от соглашения Трампа Бен-Гвир: Израиль не обязан выполнять соглашение США и Ирана

Израиль не обязан выполнять «ни в каком виде» положения соглашения США с Ираном, поскольку не подчиняется Вашингтону, сообщил в соцсетях израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. По его словам, Израиль является независимым и суверенным государством, а не банановой республикой.

Соглашение [американского лидера Дональда] Трампа не обязывает нас. Израиль — независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам. Мы бесконечно благодарны президенту Трампу. И при этом Государство Израиль не банановая республика, — написал Бен-Гвир.

Политик пояснил, что Израиль не выступает партнером в данном соглашении, которое, по его мнению, не учитывает интересы безопасности еврейского государства и ни к чему его не обязывает. Он добавил, что страна не может согласиться на условия, уступающие полному уничтожению «Хезболлы», а также не намерена оставлять территории, где израильские силы ликвидировали террористическую инфраструктуру.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru заявил, что вероятность подписания Соединенными Штатами мирного договора на условиях Ирана крайне мала. По его словам, в настоящий момент стороны конфликта стремятся приостановить его активную фазу.