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15 июня 2026 в 10:17

Бен-Гвир заявил о независимости Израиля от соглашения Трампа

Бен-Гвир: Израиль не обязан выполнять соглашение США и Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Израиль не обязан выполнять «ни в каком виде» положения соглашения США с Ираном, поскольку не подчиняется Вашингтону, сообщил в соцсетях израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. По его словам, Израиль является независимым и суверенным государством, а не банановой республикой.

Соглашение [американского лидера Дональда] Трампа не обязывает нас. Израиль — независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам. Мы бесконечно благодарны президенту Трампу. И при этом Государство Израиль не банановая республика, — написал Бен-Гвир.

Политик пояснил, что Израиль не выступает партнером в данном соглашении, которое, по его мнению, не учитывает интересы безопасности еврейского государства и ни к чему его не обязывает. Он добавил, что страна не может согласиться на условия, уступающие полному уничтожению «Хезболлы», а также не намерена оставлять территории, где израильские силы ликвидировали террористическую инфраструктуру.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru заявил, что вероятность подписания Соединенными Штатами мирного договора на условиях Ирана крайне мала. По его словам, в настоящий момент стороны конфликта стремятся приостановить его активную фазу.

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Итамар Бен-Гвир
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