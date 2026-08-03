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03 августа 2026 в 12:07

Страховые компании направили собственникам каждый второй рубль прибыли

Страховщики выплатили акционерам рекордные 215,9 млрд рублей по итогам 2025 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Страховые компании по итогам 2025 года увеличили совокупные дивидендные выплаты на 23% по сравнению с предыдущим годом, говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги». По подсчетам аналитиков, в денежном выражении их объем достиг 215,9 млрд рублей.

Совокупные дивиденды страховщиков по итогам 2025 года увеличились на 23%, с 175,6 до 215,9 млрд руб. Прибыль за тот же период выросла на 5,2%. В результате payout ratio страховой отрасли поднялся с 36,8% до 43%, то есть компании направили собственникам почти каждый второй рубль чистой прибыли, — говорится в материалах.

В исследовании отмечается, что выплата дивидендов, превышающих 100% прибыли за год, сама по себе не означает ухудшения финансового положения компаний. Такие выплаты могут финансироваться за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, а их размер определяется с учетом запаса капитала и нормативных ограничений.

При этом аналитики считают, что подобная практика служит сигналом о направлении капитала. Если собственники регулярно изымают больше средств, чем бизнес зарабатывает за год, это сокращает запас для дальнейшего роста, покрытия убытков и неблагоприятной переоценки активов.

Ранее сообщалось, что с 11 июля 2026 года начнет действовать новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов. Страховщики руководствуются ими при расчете выплат по ОСАГО. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%.

Россия
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дивиденды
страховщики
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