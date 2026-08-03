Страховые компании направили собственникам каждый второй рубль прибыли Страховщики выплатили акционерам рекордные 215,9 млрд рублей по итогам 2025 года

Страховые компании по итогам 2025 года увеличили совокупные дивидендные выплаты на 23% по сравнению с предыдущим годом, говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги». По подсчетам аналитиков, в денежном выражении их объем достиг 215,9 млрд рублей.

Совокупные дивиденды страховщиков по итогам 2025 года увеличились на 23%, с 175,6 до 215,9 млрд руб. Прибыль за тот же период выросла на 5,2%. В результате payout ratio страховой отрасли поднялся с 36,8% до 43%, то есть компании направили собственникам почти каждый второй рубль чистой прибыли, — говорится в материалах.

В исследовании отмечается, что выплата дивидендов, превышающих 100% прибыли за год, сама по себе не означает ухудшения финансового положения компаний. Такие выплаты могут финансироваться за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, а их размер определяется с учетом запаса капитала и нормативных ограничений.

При этом аналитики считают, что подобная практика служит сигналом о направлении капитала. Если собственники регулярно изымают больше средств, чем бизнес зарабатывает за год, это сокращает запас для дальнейшего роста, покрытия убытков и неблагоприятной переоценки активов.

Ранее сообщалось, что с 11 июля 2026 года начнет действовать новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов. Страховщики руководствуются ими при расчете выплат по ОСАГО. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%.