Страховые компании направили собственникам каждый второй рубль прибыли

Страховые компании по итогам 2025 года увеличили совокупные дивидендные выплаты на 23% по сравнению с предыдущим годом, говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги». По подсчетам аналитиков, в денежном выражении их объем достиг 215,9 млрд рублей.
Совокупные дивиденды страховщиков по итогам 2025 года увеличились на 23%, с 175,6 до 215,9 млрд руб. Прибыль за тот же период выросла на 5,2%. В результате payout ratio страховой отрасли поднялся с 36,8% до 43%, то есть компании направили собственникам почти каждый второй рубль чистой прибыли, — говорится в материалах.
В исследовании отмечается, что выплата дивидендов, превышающих 100% прибыли за год, сама по себе не означает ухудшения финансового положения компаний. Такие выплаты могут финансироваться за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, а их размер определяется с учетом запаса капитала и нормативных ограничений.
При этом аналитики считают, что подобная практика служит сигналом о направлении капитала. Если собственники регулярно изымают больше средств, чем бизнес зарабатывает за год, это сокращает запас для дальнейшего роста, покрытия убытков и неблагоприятной переоценки активов.
Ранее сообщалось, что с 11 июля 2026 года начнет действовать новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов. Страховщики руководствуются ими при расчете выплат по ОСАГО. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%.