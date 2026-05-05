05 мая 2026 в 10:20

Криминальному дуэту из Приморья грозит тюрьма за годы обмана страховщиков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полиция задержала двух жителей Приморского края, которые за четыре года организовали 18 подставных ДТП с суммой ущерба порядка 6 млн рублей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По версии следствия, с июля 2021 года по декабрь 2025 года они скупали подержанные иномарки и специально инсценировали аварии.

Уточняется, что задержанные выбирали автомобили с наиболее выгодным коэффициентом страховых выплат. Участники схемы заранее определяли место и время, а также продумывали сценарий аварий. После этого они обращались в страховые компании за компенсацией по договорам ОСАГО.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы. Мужчину отправили под стражу, а женщине назначили домашний арест.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил, что автоподставу нельзя доказать по камерам, нужно проводить расследование, которым должен заниматься специальный шериф. При этом мошенники стали действовать изощреннее и покупать так называемые «одноразовые» автомобили.

