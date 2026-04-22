В России придумали, как решить проблему автоподстав

Только специальные шерифы, которые будут проводить страховое расследование, смогут снизить число подставных аварий в России, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. По его мнению, невозможно доказать автоподставы по камерам, поскольку аферисты сегодня активно используют «одноразовые» машины.

По камерам доказать это нереально. Это нужно специальное расследование, специальная цепочка действий. Нужно использовать идентичные случаи. Надо пробивать машину по базе, смотреть, где она еще участвовала. Это так называемое страховое расследование, для которого нужны специальные шерифы. Мошенники уже используют новые схемы, покупая б/у автомобили, «одноразовые», — высказался Крохмаль.

Он также объяснил мошенническую схему автоподставщиков. По его словам, они нередко покупают автомобили за 200 тыс. рублей на вторичном рынке, оформляют страховку, а после инсценируют аварии. Сумма страховых выплат в случае ДТП может достигать 2 или 3 млн рублей. Таким образом, они зарабатывают миллионы. Эксперт призвал ужесточить наказание за подобные действия и квалифицировать их не как мошенничество, а как терроризм.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что видеорегистратор поможет избежать последствий некоторых мошеннических схем на дорогах. Он также посоветовал никогда не покидать место ДТП.