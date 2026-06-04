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04 июня 2026 в 06:39

В России обновили стандарт помощи при панических атаках

Минздрав добавил светотерапию в стандарт лечения панических атак

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Министерство здравоохранения России обновило стандарт лечения панических атак, добавив светотерапию, передает ТАСС. Пациентов с подозрением на панические атаки теперь могут направлять на дополнительные лабораторные исследования.

В частности, речь идет об анализе на ВИЧ. Врач сможет назначить обследования на гепатит B, гепатит C и трепонему бледную.

В перечень медицинской помощи добавлено «воздействие излучением видимого диапазона», более известное как светотерапия. Этот метод применяется при некоторых формах депрессии и сезонном аффективном расстройстве. Светотерапия помогает корректировать нарушения биологических ритмов, которые могут быть связаны с недостатком солнечного света.

При этом ранее используемые методы помощи сохраняются. В обновленном стандарте по-прежнему предусмотрены индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальная магнитная стимуляция.

Ранее психиатр Марина Алексеева заявила, что раннее пробуждение может являться одним из симптомов депрессивного состояния. По ее словам, о расстройстве также могут свидетельствовать потеря аппетита и снижение способности к концентрации.

Общество
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Минздрав
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