В России обновили стандарт помощи при панических атаках Минздрав добавил светотерапию в стандарт лечения панических атак

Министерство здравоохранения России обновило стандарт лечения панических атак, добавив светотерапию, передает ТАСС. Пациентов с подозрением на панические атаки теперь могут направлять на дополнительные лабораторные исследования.

В частности, речь идет об анализе на ВИЧ. Врач сможет назначить обследования на гепатит B, гепатит C и трепонему бледную.

В перечень медицинской помощи добавлено «воздействие излучением видимого диапазона», более известное как светотерапия. Этот метод применяется при некоторых формах депрессии и сезонном аффективном расстройстве. Светотерапия помогает корректировать нарушения биологических ритмов, которые могут быть связаны с недостатком солнечного света.

При этом ранее используемые методы помощи сохраняются. В обновленном стандарте по-прежнему предусмотрены индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальная магнитная стимуляция.

Ранее психиатр Марина Алексеева заявила, что раннее пробуждение может являться одним из симптомов депрессивного состояния. По ее словам, о расстройстве также могут свидетельствовать потеря аппетита и снижение способности к концентрации.