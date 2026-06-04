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04 июня 2026 в 06:25

Алиханов сообщил о поставке четырех импортозамещенных Ту-214 в 2026 году

Ту-214 Ту-214 Фото: NEWS.ru
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В 2026 году российским эксплуатантам планируется передать четыре импортозамещенных самолета Ту-214, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. По его словам, один самолет уже передан в эксплуатацию.

В 2026 году планируется поставить четыре самолета, первый из них уже передан в эксплуатацию, — заявил глава Минпромторга.

Министр уточнил, что работа по программе поставок продолжается в соответствии с намеченными планами. Также Алиханов рассказал о возможных получателях новых воздушных судов.

В настоящее время обсуждается поставка самолетов Ту-214 авиакомпании Red Wings. Кроме того, производитель рассматривает вариант сотрудничества с авиакомпанией S7. Окончательные решения по этим поставкам пока находятся на стадии обсуждения.

Ранее глава ОАК Вадим Бадеха рассказал, что в России продолжаются работы по созданию истребителя пятого поколения Checkmate. По его словам, сейчас идет строительство опытного образца самолета. Он отметил, что запуск производства такого самолета имеет большое значение для российской авиационной отрасли.

Россия
Антон Алиханов
Ту-214
самолеты
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