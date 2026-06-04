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04 июня 2026 в 05:35

Премьер Латвии призвал жителей отдохнуть после ЧП с БПЛА

LETA: Кулбергс призвал граждан Латвии отдыхать, несмотря на ЧП с БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал жителей страны провести летний отдых в Латгалии, передает LETA. С таким обращением глава правительства выступил на фоне проблем, с которыми столкнулся регион после инцидентов с украинскими беспилотниками.

По данным агентства, Кулбергс заявил, что жителям Латгалии важно чувствовать поддержку со стороны остального общества. В связи с этим премьер предложил латвийцам выбирать регион в качестве места для летнего отдыха. Он также сообщил, что сам намерен посетить Латгалию вместе с семьей, если летом появится свободное время.

Кулбергс отметил, что инциденты с беспилотниками создают серьезные трудности для региона. По его словам, последствия отражаются на туристической отрасли, сельском хозяйстве, предпринимательской деятельности и других сферах экономики.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ могут начать использовать Латвию для запусков беспилотников по объектам на территории России по приказу Евросоюза. По его словам, такое решение также может быть связано с внутренними проблемами в этой стране Балтии.

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