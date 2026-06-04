Врачи раскрыли эффективность вакцины от колоректального рака Биолог Скворцова: вакцина от колоректального рака доказала свою эффективность

Первые результаты применения российской вакцины от колоректального рака «Онкопепт» показали формирование у пациентов ожидаемого иммунного ответа, сообщила РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. По ее словам, первые пациенты начали получать препарат в конце марта — начале апреля текущего года.

Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжелых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который мы рассчитывали, — отметила Скворцова.

На данный момент специалисты располагают примерно двумя месяцами наблюдений за первыми участниками программы лечения. Глава ФМБА также рассказала, что для терапии препаратом уже отобрано более 40 пациентов. Часть из них находится на этапе подготовки вакцины, другие уже получают лечение.

Ранее гендиректор MedTech-компании «КомарикПро» Артур Загитов заявил, что за год в России выросло число скептически настроенных к вакцинации граждан. Однако в столичном регионе отсутствует массовое антипрививочное сообщество.