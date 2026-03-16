Юрист объяснил, как избежать автоподставы

Видеорегистратор поможет избежать последствий некоторых мошеннических схем на дорогах, рассказал KP.RU автоюрист Дмитрий Славнов. Он также посоветовал никогда не покидать место ДТП.

Само наличие подобного гаджета уже снизит риск того, что с вами захотят связываться. Но и его присутствие в салоне не является панацеей, ведь слепые зоны останутся в любом случае, а мошенники знают, как их использовать, — рассказал Славнов.

Автоюрист отметил, что еще одним способом защиты может стать европротокол или расписка о взаимном отсутствии претензий. По его словам, в случае, если в ДТП есть «пострадавший», необходимо дождаться сотрудников ГАИ.

Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал, что не стоит сажать незнакомцев в машину, особенно если они выглядят сомнительно. Эксперт подчеркнул, что такой попутчик может оказаться дорожным мошенником.