Стало известно, как мошенники «угоняют» Telegram-аккаунты

Мошенники создают поддельные уведомления от Telegram, утверждая, что аккаунты скоро будут удалены, после чего требуют от жертвы срочных действий для предотвращения этого, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Чтобы отменить удаление, пользователям предлагается перейти по ссылке или нажать на соответствующую кнопку. После этого человек передает мошенникам код авторизации, предоставляя им доступ к своему аккаунту.

В МВД отметили, что проверить подлинность такого уведомления несложно. Официальные аккаунты сервисов в Telegram не отображаются как «был(а) недавно» и не позволяют добавлять их в контакты или блокировать.

Также правоохранители рекомендуют внимательно проверять дату создания и страну, где зарегистрирована учетная запись. Если аккаунт был создан в период с 2024 по 2025 год или связан с неожиданными для пользователя странами, это может вызвать подозрения.

Ранее стало известно, что в преддверии Дня России активизировались мошенники, рассылающие ложные сообщения о государственных выплатах через мессенджеры и электронную почту. Аферисты часто выдают себя за сотрудников государственных органов и банков.