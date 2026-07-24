Главреда The Insider объявили в розыск по уголовной статье

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главного редактора The Insider (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано в РФ нежелательной организацией) Романа Доброхотова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его карточка числится в базе ведомства. Другие подробности не уточняются.

Доброхотов Роман Александрович. <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в карточке.

В 2021 году адвокат Доброхотова сообщила, что в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы. По данным ФСБ, в ночь на 1 августа журналист прибыл в село Колещатовка Воронежской области и перешел границу с Украиной в обход установленных КПП. В 2022 году его заочно арестовали.

Ранее сообщалось, что судебные приставы принудительно взыскивают с уехавшего из России актера Семена Трескунова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) более 300 тыс. рублей долга. В эту сумму включен в том числе штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

До этого Басманный суд Москвы оштрафовал блогера Майкла Наки (внесен Минюстом в РФ в список иноагентов) на 40 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Также его заочно приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о публичном распространении фейков о ВС РФ.