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23 июля 2026 в 17:50

Уехавший из РФ актер-иноагент задолжал более 302 тыс. рублей

Семён Трескунов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Семён Трескунов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Судебные приставы принудительно взыскивают с уехавшего из России актера Семена Трескунова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) более 302 тыс. рублей долга, сообщает РИА Новости по ссылкой на материалы судебных приставов и судебных документов. В эту сумму включен, в том числе, штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Согласно судебным документам, московские суды трижды оштрафовали Трескунова: дважды за непредоставление иноагентом необходимых сведений и один раз за распространение материалов без соответствующей плашки. Поскольку актер не выплатил штрафы добровольно, суды выдали исполнительные листы, и с февраля 2025 года по январь 2026 года в отношении него возбуждены три исполнительных производства.

По этим производствам с Трескунова принудительно взыскивают почти 135 тыс. рублей «штрафов как вида наказания по делам об административных правонарушениях» и «задолженности по исполнительному документу» с исполнительскими сборами на 11,9 тыс. рублей. Кроме того, 22 июля на актера завели производство о взыскании 111,4 тыс. рублей «задолженности по ИД» по акту инспекции ФНС по Москве. Главное межрегиональное управление ФССП взыскивает с него также более 40,7 тыс. рублей налогов со сбором почти 2,9 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что актера Семена Трескунова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) оштрафовали на 50 тыс. рублей за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Уточняется, что Трескунов привлечен к административной ответственности за нарушение требований, связанных со статусом иноагента.

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