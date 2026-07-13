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13 июля 2026 в 15:20

Известному актеру назначили штраф за неисполнение обязанностей иноагента

Актера Трескунова оштрафовали за неисполнение обязанностей иноагента

Семен Трескунов Семен Трескунов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Актер Семен Трескунов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей, связанных со статусом иноагента, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы в Telegram. Ему назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.

Тимирязевский районный суд города Москвы 13 июля 2026 года признал виновным Трескунова Семена Алексеевича в совершении административного правонарушения <...> и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее политик Борис Надеждин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил о том, что к нему пришли правоохранители. По его словам, его везут в отдел полиции в Долгопрудном.

Кроме этого, ФНС арестовала российские счета телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в связи с неуплатой налогов. Она задолжала государству около 48 тыс. рублей. Сама Лазарева уехала из России в Испанию после начала специальной военной операции.

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