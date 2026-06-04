Названы лучшие зарубежные направления для отдыха с детьми Турагент Ансталь: с детьми лучше отдыхать в Турции, Вьетнаме или на Мальдивах

Россиянам с детьми лучше всего рассмотреть варианты поездок в Турцию, Вьетнам или на Мальдивы для комфортного зарубежного отдыха, заявила NEWS.ru турагент Наталия Ансталь. По ее словам, выбор направления напрямую зависит от предпочтений семьи.

Куда поехать отдыхать с детьми? Турция остается безусловным лидером семейного отдыха, где вы можете выбрать отель с аквапарком, детским клубом и анимацией. В этой стране вы найдете все что нужно, на любой вкус и кошелек. Набирающий популярность Вьетнам идеально подходит для активных семей, которые хотят не просто лежать на пляже, а совмещать отдых с экскурсиями. Здесь соотношение цены и качества отличное: вы получаете высокий уровень сервиса и развитую туристическую инфраструктуру. Если для вас отдых с детьми — это не гонка за экскурсиями, а максимальный релакс на лучших пляжах мира, — вам на Мальдивы. Главные преимущества — это абсолютно белый песок, бирюзовая вода и ощущение, что океан принадлежит только вам, — сказала Ансталь.

Она отметила, что родители с детьми часто выбирают поездку в Египет из-за спокойного и теплого моря. По мнению турэксперта, в этой стране многие гостиницы строят специальные мелкие лагуны, а на пляжах почти везде есть пологий спуск в воду.

Также для отдыха с детьми популярен Египет. Для родителей это спокойное, теплое Красное море и почти стопроцентная гарантия солнечной погоды. Летом вода превращается в парное молоко, что комфортно для купания детям. Многие отели строят мелкие лагуны для малышей, а на пляжах есть пологий вход. Это позволяет детям безопасно купаться, не опасаясь глубины, — заключила Ансталь.

Ранее эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов заявил, что россиян стали чаще обворовывать на Мальдивах из-за их привычки возить с собой крупные суммы наличных. По его мнению, наибольшие риски «потерять» деньги возникают в странах, где наблюдается сильный разрыв между уровнем жизни местных жителей и состоятельных туристов.