ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 08:05

В Госдуме рассказали, какие бизнес-проекты нужны России

Депутат Говырин: России нужно нарастить производство деталей и оборудования

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

России необходимо нарастить производство деталей и оборудования, а также увеличить количество инженерных разработок, заявил NEWS.ru участник сессии на ПМЭФ-2026, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, ключевой ориентир для государства — это выращивание предприятий, которые трансформируют частные проекты в технологическое укрепление страны.

Особый ориентир для РФ — выращивание предприятий. Бизнесу нужен маршрут развития от небольшой команды к полноценному производителю, поставщику, подрядчику, участнику кооперации. Для экономики очень полезно, когда компания растет открыто, увеличивает штат, внедряет ИИ в планирование, сбыт, закупки и клиентскую работу. Российское предпринимательство в нынешних условиях должно быть связано с производственным результатом. Стране нужны компании, которые делают детали, продукты, программные решения, сервисы для заводов, инженерные разработки, ремонт, упаковку, логистику, оборудование, комплектующие. Именно такой бизнес превращает частную инициативу в технологическое укрепление страны, — пояснил Говырин.

По его словам, такой бизнес помогает снижать зависимость от внешних поставок. Он добавил, что подобные компании закрывают практические потребности регионов и отраслей, дают людям работу и формируют налоговую отдачу.

Ранее глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил, что российский рынок покинули только часть крупных брендов. По его словам, большинство предприятий США продолжают работать в России.

Власть
Россия
Бизнес
Экономика
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД высказались о проекте Вашингтона помощи Киеву и санкций против Москвы
Мужчина жестко швырнул ребенка головой о качели
Эксперты ЛУКОЙЛа напомнили, как распознать испортившееся моторное масло
Глава ФМБА раскрыла роль ИИ при создании вакцин от рака
На ЗАЭС раскрыли режим работы станции после атаки на Запорожскую ТЭС
Захарова рассказала, как Запад использует Украину в своих грязных целях
Украинский БПЛА обрушился на больницу в российском регионе
Политолог ответил, почему ЕС хочет «открыть свои двери» для десятков стран
В МИД России ответили на заявления Киева о якобы пропавших детях
Певица Лель рассказала, кем планирует стать ее дочь
Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
ВС России взяли под контроль важный узел обороны
Матвиенко предложила создать правильный «клуб миллионеров»
Экзорцист-педофил: опальный священник снова угодил в скандал
Пушилин рассказал о новом фронте, где Россия воюет в одиночку
Девятилетний мальчик чуть не остался без уха после нападения собаки
Украинский главком признал превосходство России над ВСУ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.