В Госдуме рассказали, какие бизнес-проекты нужны России

России необходимо нарастить производство деталей и оборудования, а также увеличить количество инженерных разработок, заявил NEWS.ru участник сессии на ПМЭФ-2026, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, ключевой ориентир для государства — это выращивание предприятий, которые трансформируют частные проекты в технологическое укрепление страны.

Особый ориентир для РФ — выращивание предприятий. Бизнесу нужен маршрут развития от небольшой команды к полноценному производителю, поставщику, подрядчику, участнику кооперации. Для экономики очень полезно, когда компания растет открыто, увеличивает штат, внедряет ИИ в планирование, сбыт, закупки и клиентскую работу. Российское предпринимательство в нынешних условиях должно быть связано с производственным результатом. Стране нужны компании, которые делают детали, продукты, программные решения, сервисы для заводов, инженерные разработки, ремонт, упаковку, логистику, оборудование, комплектующие. Именно такой бизнес превращает частную инициативу в технологическое укрепление страны, — пояснил Говырин.

По его словам, такой бизнес помогает снижать зависимость от внешних поставок. Он добавил, что подобные компании закрывают практические потребности регионов и отраслей, дают людям работу и формируют налоговую отдачу.

Ранее глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил, что российский рынок покинули только часть крупных брендов. По его словам, большинство предприятий США продолжают работать в России.