Стало известно, какой рацион может вызвать депрессию

Жирная и рафинированная пища может стать прямой причиной развития депрессии и тревожных расстройств из-за своего негативного влияния на микробиоту кишечника, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев. По его словам, самым полезным для ментального здоровья считается меню, наполненное клетчаткой, сложными углеводами, природными антиоксидантами и омега-3 — жирными кислотами.

Наиболее благоприятным для психического здоровья признан рацион, богатый пищевыми волокнами, сложными углеводами, полифенолами, омега-3 — жирными кислотами и ферментированными продуктами. Такой тип питания поддерживает микробное разнообразие. Также он усиливает выработку короткоцепочечных жирных кислот и способствует снижению воспаления. В противоположность этому западный тип питания с избытком ультраобработанных продуктов, насыщенных жиров и рафинированных углеводов связан со снижением микробного разнообразия. Он уменьшает число КЖК-продуцирующих бактерий, повышает кишечную проницаемость и хронические воспаления. Это увеличивает риск депрессии и тревоги, — пояснил Медведев.

Он отметил, что средиземноморская диета помогает бороться с признаками депрессии и улучшает работу мозга, а также эмоциональное состояние. По словам профессора, полифенолы, которые содержатся в ягодах, какао, чае и кофе, после переработки кишечными бактериями становятся активными соединениями с сильным антиоксидантным действием.

Особенно полезен средиземноморский тип питания. Он повышает содержание полезных бактерий, усиливает синтез КЖК и снижает уровень воспалительных маркеров. Наблюдательные и клинические исследования связывают эту диету с улучшением депрессивной симптоматики, поддержкой когнитивного и эмоционального благополучия. Полифенолы из ягод, какао, чая, кофе после метаболизма микробиотой превращаются в биоактивные соединения с антиоксидантными и нейроактивными свойствами. Ферментированные продукты и пробиотики также могут быть полезны: они влияют на синтез нейроактивных веществ, включая предшественники серотонина, — заключил Медведев.

Ранее психиатр Василий Шуров рассказал, что увеличение числа обращений к психиатрам связано с негативной новостной повесткой в мире. По его словам, свою роль также играют люди, которые зарабатывают на распространении информации о ментальных проблемах.