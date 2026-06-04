Депутат обратился к генпрокурору после скандала с мурманским океанариумом Камнев призвал Гуцана взять под контроль ситуацию с мурманским океанариумом

Зампред комитета Госдумы по контролю, депутат от фракции КПРФ Георгий Камнев призвал генпрокурора РФ Александра Гуцана взять под личный контроль ситуацию с мурманским океанариумом, который рискует прекратить свое существования из-за долгов. Соответствующее обращение появилось в распоряжении NEWS.ru. По словам парламентария, сотрудники учреждения обеспокоены судьбой животных на фоне сложившейся ситуации.

В СМИ возымели большой резонанс сообщения о ситуации вокруг океанариума в городе Мурманске, принадлежащего частной коммерческой компании ООО «Арктиксервис — Мурманский океанариум». Данное учреждение закрыто с 1 января 2022 года из-за несоответствия лицензионным требованиям. На сегодняшний день оно находится в сложном финансовом положении из-за накопившихся долгов перед работниками и ресурсоснабжающими организациями. Просим генпрокурора РФ Александра Владимировича Гуцана взять на личный контроль соблюдение законодательства в части содержания животных в океанариуме, а также соблюдение трудовых прав коллектива организации, — призвал Камнев.

Он подчеркнул, что океанариум может лишиться земельного участка из-за судебного спора о задолженности. По словам депутата, учреждение нуждается во вмешательстве прокуратуры для защиты культурного объекта и его возможного перехода в государственную или муниципальную собственность.

Граждане и коллектив обеспокоены состоянием животных, которые находятся, по сообщениям СМИ, на территории океанариума, и просят провести проверку по данному факту. В соцсетях сотрудники называют себя «заложниками собственника, который сейчас находится в СИЗО». Еще в 2021 году сити-менеджер Мурманска Евгений Никора анонсировал передачу океанариума в муниципальную собственность. Однако для этого собственник должен был погасить кредиторскую задолженность, которая составляла 4,6 млн рублей. Но учреждение все еще не работает, поэтому оплатить долги не может, — добавил Камнев.

Он подчеркнул, что учредитель Оганес Шанкоян сейчас находится под арестом в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве в крупном размере. По словам парламентария, это не должно влиять на ситуацию, в которой оказались сотрудники океанариума, поскольку они не желают оставлять животных без ухода.

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