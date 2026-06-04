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04 июня 2026 в 08:15

Хинштейн раскрыл масштабы разминированных территорий в Курской области

Хинштейн: более 168 тыс. гектаров разминировали в приграничье Курской области

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Более 168 тыс. гектаров разминировали в приграничье Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн на полях ПМЭФ. Всего, по его словам, которые приводит РИА Новости, удалось зачистить 92 сельских и городских населенных пункта.

На сегодняшний день разминировано более 168 тыс. гектаров территорий, более 880 километров дорог, свыше 18 тыс. зданий и сооружений. Уничтожено без малого 3 млн взрывоопасных предметов. В общей сложности 92 населенных пункта очищены, — сказал Хинштейн.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о гибели водителя «КамАЗа» после сброса мин с гексакоптера «Баба-яга». Властями было принято решение о временном ограничении движения на участке трассы в направлении пункта пропуска «Джанкой».

Ранее сообщалось, что российские саперы начали использовать «электромагнитную пушку» для разминирования освобожденных городов в ДНР. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, они применяют робототехнический комплекс «Курьер». Такая система может на расстоянии вызывать срабатывание магнитных датчиков мин, оставаясь при этом в безопасности. Использование робота с импульсной установкой помогает эффективно разминировать городские кварталы.

Регионы
Курская область
Александр Хинштейн
разминирование
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