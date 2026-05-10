«Курьеров» начали использовать для разминирования ДНР

Саперы начали использовать комплекс «Курьер» для разминирования в ДНР

Российские саперы начали использовать «электромагнитную пушку» для разминирования освобожденных городов в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Они применяют робототехнический комплекс «Курьер».

Саперы группировки «Центр» применяют «электромагнитную пушку» для разминирования освобожденных городов ДНР. Военнослужащие 12-й инженерной бригады используют робототехнический комплекс «Курьер», — сказано в сообщении.

Такая система может на расстоянии вызывать срабатывание магнитных датчиков мин, оставаясь при этом в безопасности. Использование робота с импульсной установкой помогает эффективно разминировать городские кварталы.

