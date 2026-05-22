22 мая 2026 в 15:11

В жилом районе Петербурга нашли фугасную авиабомбу

Фото: Константин Морозов/РИА Новости
Фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на стройплощадке на Полюстровском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «78 Новости». Боеприпас уже обезвредили и уничтожили на специальном полигоне.

Опасную находку сделали во время строительных работ. После сообщения о боеприпасе на место оперативно прибыла пиротехническая группа, поскольку рядом находятся жилые дома. Специалисты установили, что боеприпас является фугасной авиабомбой ФАБ-250. Дополнительную сложность создавало то, что снаряд находился глубоко в фундаменте здания. На время извлечения авиабомбы из опасной зоны эвакуировали людей.

Ранее в немецком Пфорцхайме начали масштабную эвакуацию после обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны. Снаряд нашли во время строительных работ в одном из районов города. Власти приняли решение эвакуировать жителей в радиусе полутора километров.

До этого специалисты «Мособлпожспаса» обезвредили боевой припас времен Великой Отечественной войны. По словам взрывотехников, местные жители обнаружили 50-миллиметровый минометный снаряд. Саперы перевезли его на специальный полигон во взрывобезопасном контейнере.

