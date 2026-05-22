Агроном посоветовал, как защитить участок от леопардовых слизней

Для борьбы с леопардовыми слизнями следует установить на даче специальные ловушки, посоветовал агроном Владимир Викулов. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что для этого нужно заполнить пустые банки пивом, квасом или водой с кусками фруктов. Слизни будут приходить на запах и проваливаться в емкости.

Численность леопардовых слизней у нас достаточно низкая (например, испанских больше). И в этом году количество представителей такого вида способно немного увеличиться только при условии благоприятной для их размножения погоды: дождливой и теплой, — пояснил агроном.

Возле растений можно рассыпать опилки — по ним слизням тяжело передвигаться, уточнил эксперт. Он добавил, что также их можно собирать в перчатках вручную.

