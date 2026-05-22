Война за урожай: кто такие слизни и как прогнать этих скользких гостей

Если утром вы выходите на грядку и видите продырявленные листья капусты, объеденную клубнику и серебристые дорожки слизи — знакомьтесь, это слизень. Тихий ночной и очень прожорливый сосед, которого никто не звал, но который приходит снова и снова. Хорошая новость: прогнать его вполне реально, если действовать грамотно.
Враг под ногами: кто такой слизень и чего он хочет
Слизень — это брюхоногий моллюск без раковины, родственник обычной улитки. На ваш огород он попадает сам: переползает с соседних участков, из зарослей сорняков, с компостных куч. Обожает влагу и тень, поэтому пик его активности — прохладные дождливые ночи с июля по сентябрь. Днем он прячется под досками, камнями, в густой листве или прямо в верхнем слое почвы — и его не видно. Зато ночью выходит на охоту.
Под прицелом слизня прежде всего капуста (особенно молодая рассада), картофель, томаты, огурцы, морковь, листовой салат и земляника. Один-единственный слизень за ночь способен съесть количество зелени, в 30–40 раз превышающее его собственный вес, — и это не преувеличение. Помимо прямого ущерба урожаю, он еще и разносит споры грибковых болезней и яйца гельминтов.
Как бороться: народные методы и готовые средства
Хорошо работают сразу несколько подходов — лучше комбинировать.
Народные способы:
Ловушки с пивом или забродившим компотом: налейте в неглубокие емкости и вкопайте вровень с землей — слизни сползаются на запах, утром собирайте и уничтожайте.
Барьеры из острых материалов: рассыпьте вокруг грядок толченую яичную скорлупу, крупный речной песок, золу или кофейную гущу — мягкое брюхо моллюска не любит острое и сухое.
Опрыскивание горчичным раствором: 150 г сухой горчицы на 10 л воды, обрабатывайте почву и нижнюю часть растений вечером.
Ручной сбор с фонариком: трудоемко, но эффективно при небольших нашествиях.
Готовые средства из магазина:
Препараты на основе метальдегида: гранулы рассыпают в междурядьях из расчета около 30 г на 1 м2, действуют быстро, но требуют осторожности рядом с домашними животными.
Средства на основе железофосфата: более безопасны для птиц, ежей и домашних питомцев, разлагаются в почве без вреда для экологии.
Диатомитовый порошок (панцири ископаемых водорослей): рассыпают по поверхности почвы — механически повреждает тело слизня.
Профилактика: чтобы слизень даже не думал заползать
Лучшая борьба — та, которую не пришлось вести. Несколько простых мер сократят риск нашествия в разы.
Убирайте с огорода доски, куски шифера, старые ведра и все, под чем можно спрятаться.
Не загущайте посадки: хорошая вентиляция и освещенность грядки — не лучшая среда для влаголюбивого слизня.
Регулярно рыхлите почву: яйца моллюска, отложенные в верхнем слое, погибают на воздухе и солнце.
Посейте по периметру грядок отпугивающие растения: тимьян, шалфей, розмарин, лаванда — их запах слизни не переносят.
Привлекайте естественных врагов: ежи, жабы, дрозды и хищные жужелицы активно поедают слизней — не спугните их с участка.
Если слизни все же одолели и никакая профилактика не помогла — не отчаивайтесь и действуйте комплексно: ловушки плюс барьеры плюс обработка. И напоследок — маленький реабилитирующий факт в защиту вредителя: в природе слизни участвуют в разложении органики и обогащении почвы, то есть в лесу они приносят реальную пользу. Но в вашем огороде, увы, не место этому таланту. Защищайте урожай, и пусть грядки радуют вас до поздней осени.
