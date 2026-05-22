Война за урожай: кто такие слизни и как прогнать этих скользких гостей

Профилактика появления слизней в огороде и борьба с ними за ваш урожай

Если утром вы выходите на грядку и видите продырявленные листья капусты, объеденную клубнику и серебристые дорожки слизи — знакомьтесь, это слизень. Тихий ночной и очень прожорливый сосед, которого никто не звал, но который приходит снова и снова. Хорошая новость: прогнать его вполне реально, если действовать грамотно.

Враг под ногами: кто такой слизень и чего он хочет

Слизень — это брюхоногий моллюск без раковины, родственник обычной улитки. На ваш огород он попадает сам: переползает с соседних участков, из зарослей сорняков, с компостных куч. Обожает влагу и тень, поэтому пик его активности — прохладные дождливые ночи с июля по сентябрь. Днем он прячется под досками, камнями, в густой листве или прямо в верхнем слое почвы — и его не видно. Зато ночью выходит на охоту.

Под прицелом слизня прежде всего капуста (особенно молодая рассада), картофель, томаты, огурцы, морковь, листовой салат и земляника. Один-единственный слизень за ночь способен съесть количество зелени, в 30–40 раз превышающее его собственный вес, — и это не преувеличение. Помимо прямого ущерба урожаю, он еще и разносит споры грибковых болезней и яйца гельминтов.

Как бороться: народные методы и готовые средства

Хорошо работают сразу несколько подходов — лучше комбинировать.

Народные способы:

Ловушки с пивом или забродившим компотом: налейте в неглубокие емкости и вкопайте вровень с землей — слизни сползаются на запах, утром собирайте и уничтожайте. Барьеры из острых материалов: рассыпьте вокруг грядок толченую яичную скорлупу, крупный речной песок, золу или кофейную гущу — мягкое брюхо моллюска не любит острое и сухое. Опрыскивание горчичным раствором: 150 г сухой горчицы на 10 л воды, обрабатывайте почву и нижнюю часть растений вечером. Ручной сбор с фонариком: трудоемко, но эффективно при небольших нашествиях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Готовые средства из магазина:

Препараты на основе метальдегида: гранулы рассыпают в междурядьях из расчета около 30 г на 1 м2, действуют быстро, но требуют осторожности рядом с домашними животными. Средства на основе железофосфата: более безопасны для птиц, ежей и домашних питомцев, разлагаются в почве без вреда для экологии. Диатомитовый порошок (панцири ископаемых водорослей): рассыпают по поверхности почвы — механически повреждает тело слизня.

Профилактика: чтобы слизень даже не думал заползать

Лучшая борьба — та, которую не пришлось вести. Несколько простых мер сократят риск нашествия в разы.

Убирайте с огорода доски, куски шифера, старые ведра и все, под чем можно спрятаться. Не загущайте посадки: хорошая вентиляция и освещенность грядки — не лучшая среда для влаголюбивого слизня. Регулярно рыхлите почву: яйца моллюска, отложенные в верхнем слое, погибают на воздухе и солнце. Посейте по периметру грядок отпугивающие растения: тимьян, шалфей, розмарин, лаванда — их запах слизни не переносят. Привлекайте естественных врагов: ежи, жабы, дрозды и хищные жужелицы активно поедают слизней — не спугните их с участка.

Если слизни все же одолели и никакая профилактика не помогла — не отчаивайтесь и действуйте комплексно: ловушки плюс барьеры плюс обработка. И напоследок — маленький реабилитирующий факт в защиту вредителя: в природе слизни участвуют в разложении органики и обогащении почвы, то есть в лесу они приносят реальную пользу. Но в вашем огороде, увы, не место этому таланту. Защищайте урожай, и пусть грядки радуют вас до поздней осени.

