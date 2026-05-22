22 мая 2026 в 14:44

Опубликовано видео с моментом падения россиянки в реку в Южной Осетии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Падение россиянки в бурную реку Большая Лиахви в Южной Осетии попало на видео. В Сети появился ролик, как женщина с коллегой раскачивают подвесной мост, а затем теряют равновесие и падают.

Известно, что девушка приехала в регион в составе съемочной группы на показ военного фильма. Она отправилась на прогулку, где упала в реку вместе с коллегой. Мужчину успели достать из воды, а россиянку унесло течением.

В настоящее время в селе Згубир Дзауского района продолжаются масштабные поиски, которые осложняются паводком. На поиск россиянки брошены 100 спасателей и полицейских.

Ранее двое мужчин погибли после того, как их унесло в бурную реку во время паводка в Красноярском крае. По предварительной информации, моторную лодку на реке Большая Кеть начало быстро сносить в районе деревни Тархово Енисейского округа. На борту были двое мужчин в возрасте 54 и 64 лет.

До этого в Нижнем Новгороде жильцы дома на Гороховецкой улице пожаловались на разрушение дома из-за затопления. Нижегородцы отметили, что вина лежит как на стихии, так и на коммунальных службах.

