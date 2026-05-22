Опубликовано видео с моментом падения россиянки в реку в Южной Осетии

Падение россиянки в бурную реку Большая Лиахви в Южной Осетии попало на видео. В Сети появился ролик, как женщина с коллегой раскачивают подвесной мост, а затем теряют равновесие и падают.

Известно, что девушка приехала в регион в составе съемочной группы на показ военного фильма. Она отправилась на прогулку, где упала в реку вместе с коллегой. Мужчину успели достать из воды, а россиянку унесло течением.

В настоящее время в селе Згубир Дзауского района продолжаются масштабные поиски, которые осложняются паводком. На поиск россиянки брошены 100 спасателей и полицейских.

