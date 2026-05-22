Мошеннику из Саратова вынесли приговор после хищения 325 тыс. рублей

Ленинский районный суд Саратова приговорил 19-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы, пишет телеканал «Саратов 24». Молодой человек похитил у жертвы 325 тыс. рублей. Теперь он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

По данным суда, в феврале 2026 года юноша действовал по указанию неустановленных организаторов. Через мессенджер соучастники убедили незнакомого мужчину, что его якобы должны задержать правоохранители.

Злоумышленники предложили потерпевшему юридическую помощь и потребовали деньги. Осужденный встретился с жертвой и забрал у него 325 тыс. рублей.

Ранее в Крыму задержали жителя Краснодара по подозрению в мошенничестве на 580 тыс. рублей. По версии следствия, задержанный выполнял роль курьера мошенников.