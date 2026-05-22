Психиатр перечислил признаки алкоголизма

Психиатр Рудковский: алкоголики не получают удовольствия от спиртного

Алкоголики воспринимают алкоголь как инструмент для закрытия дефицитов, а не как способ получить удовольствие, рассказал «Газете.Ru» психиатр Антон Рудковский. Он отметил, что человек с зависимостью без алкоголя начинает чувствовать себя хуже.

Человек уже не получает выраженного удовольствия от алкоголя. Его задача — снять тревогу, напряжение, раздражительность или просто привести себя в «норму», — рассказал Рудковский.

Психиатр подчеркнул, что в таком случае употребление сопровождается внутренней необходимостью, а не желанием. Он посоветовал не откладывать обращение за помощью, если ситуация становится системной.

Ранее нарколог Игорь Ли рассказал, что по тому, как протекает похмелье, можно отличить обычное и не слишком опасное употребление спиртного от зарождающейся алкогольной зависимости. По его словам, если поутру выпивающий человек хочет опохмелиться, то это плохой признак.

Здоровье
алкоголизм
наркологи
спиртное
