Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 16:02

Врач перечислил симптомы «болезни поцелуев»

Врач Осипов: инфекционный мононуклеоз начинается с повышения температуры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Инфекционный мононуклеоз, известный как «болезнь поцелуев», начинается с роста температуры до 37,5 градуса, предупредил заслуженный врач РФ Андрей Осипов. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что также возникает боль в горле, увеличиваются миндалины, а в некоторых случаях возникает гнойный налет и затрудняется дыхание.

Передается вирус преимущественно воздушно-капельным путем — например, при тесном общении с зараженным или нахождении в душном помещении. В ряде случаев возможен контактно-бытовой механизм, главным образом через слюну, — уточнил специалист.

При этом он усомнился в правдивости информации о резком увеличении заболеваемости. По словам Осипова, данное заболевание уже давно известно и может протекать по-разному.

Ранее появилась информация, что инфекционный мононуклеоз все чаще поражает молодых людей в России. Частота заболевания составляет 40–80 случаев на 100 тыс. населения, причем инфекция сместилась с дошкольников на подростков и студентов 15–24 лет.

Здоровье
инфекции
болезни
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин включил новое предприятие в список владельцев ядерных материалов
Раскрыта деталь дела об исколотых шприцами детях в Туве
Адвокат раскрыл, какой срок грозит Тарховой за убийство экс-мэра Самары
Путин дал приказ Минобороны после атаки ВСУ на колледж
Разбил голову кирпичом и снял штаны: юноша убил одноклассницу на заброшке
Путин обратился к украинским военным
Путин: положение ВСУ на фронте становится катастрофическим
Пережившая инсульт во время секса женщина рассказала о своем состоянии
Путин принял участие в минуте молчания в память о погибших в ЛНР
«Дожили»: актриса Климова посетила школьный выпускной своего сына
Путин сообщил о жертвах атаки ВСУ в ЛНР
НАТО отрепетировали «глубокий удар» по России в лондонском метро
Рютте заявил о нерушимой приверженности стран НАТО пятой статье устава
Путин отреагировал на зверский удар ВСУ по колледжу в ЛНР
Минюст добавил новые имена в реестр иноагентов
Раскрыта важная подробность дела о детсаде, где у детей нашли следы уколов
Синоптик раскрыл, сколько продержится жара в Москве
Мостовой назвал фаворита Суперфинала Кубка России по футболу
«Больше помощи, чем когда-либо»: Рубио о поставках оружия Украине
Сотрудники ТЦК избили безногого бывшего военнослужащего ВСУ
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.