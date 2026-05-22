Врач перечислил симптомы «болезни поцелуев»

Инфекционный мононуклеоз, известный как «болезнь поцелуев», начинается с роста температуры до 37,5 градуса, предупредил заслуженный врач РФ Андрей Осипов. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что также возникает боль в горле, увеличиваются миндалины, а в некоторых случаях возникает гнойный налет и затрудняется дыхание.

Передается вирус преимущественно воздушно-капельным путем — например, при тесном общении с зараженным или нахождении в душном помещении. В ряде случаев возможен контактно-бытовой механизм, главным образом через слюну, — уточнил специалист.

При этом он усомнился в правдивости информации о резком увеличении заболеваемости. По словам Осипова, данное заболевание уже давно известно и может протекать по-разному.

Ранее появилась информация, что инфекционный мононуклеоз все чаще поражает молодых людей в России. Частота заболевания составляет 40–80 случаев на 100 тыс. населения, причем инфекция сместилась с дошкольников на подростков и студентов 15–24 лет.