Россияне массово покидают одну европейскую страну

В 2025 году из Финляндии уехали 854 гражданина России

В 2025 году Финляндию покинули 854 гражданина России, сообщает телерадиокомпания Yle. Всего из страны уехали почти 20 тыс. человек, что стало максимальным значением с 1990 года.

При этом число украинцев, решивших уехать из Финляндии, снизилось до 512 человек. Наибольшие потери от внутренней миграции понесла Лаппеэнранта — приграничный город, ранее популярный у петербургских туристов.

Иммиграция сохранила относительно высокий уровень: в страну переехало около 51 тыс. человек. Лидерами по прибытию стали украинцы, далее следуют выходцы с Филиппин и из Шри-Ланки. Россиян, решивших переселиться в Финляндию, оказалось 1067 человек. Численность жителей страны за январь — апрель уменьшилась на 2,7 тыс. человек. Согласно опросам, две трети финнов сомневаются в восстановлении экономики и ожидают ее ухудшения.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что республика намерена выстраивать исключительно мирные отношения с Россией. При этом она вновь высказалась в поддержку вступления Украины в НАТО.

