Путин отреагировал на зверский удар ВСУ по колледжу в ЛНР Путин назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР терактом неонацистской власти

Неонацистская власть Киева нанесла террористический удар по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками первого потока программы «Время Героев». Глава государства подчеркнул, что атака не была случайной.

Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, — сказал Путин.

Президент сообщил, что уже заслушал доклады, в том числе главы ФСБ, по ситуации в Старобельске. Он указал на то, что рядом с общежитием не было никаких военных объектов.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что ночная атака Вооруженных сил Украины на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске стала целенаправленным ударом по гражданским лицам.