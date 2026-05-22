Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 17:20

Путин отреагировал на зверский удар ВСУ по колледжу в ЛНР

Путин назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР терактом неонацистской власти

Подписывайтесь на нас в MAX

Неонацистская власть Киева нанесла террористический удар по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками первого потока программы «Время Героев». Глава государства подчеркнул, что атака не была случайной.

Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, — сказал Путин.

Президент сообщил, что уже заслушал доклады, в том числе главы ФСБ, по ситуации в Старобельске. Он указал на то, что рядом с общежитием не было никаких военных объектов.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что ночная атака Вооруженных сил Украины на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске стала целенаправленным ударом по гражданским лицам.

Власть
Владимир Путин
атаки ВСУ
колледжи
ЛНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта деталь дела об исколотых шприцами детях в Туве
Адвокат раскрыл, какой срок грозит Тарховой за убийство экс-мэра Самары
Путин дал приказ МО представить предложения ответа на атаку ВСУ по колледжу
Разбил голову кирпичом и снял штаны: юноша убил одноклассницу на заброшке
Путин обратился к украинским военным
Путин: положение ВСУ на фронте становится катастрофическим
Пережившая инсульт во время секса женщина рассказала о своем состоянии
Путин принял участие в минуте молчания в память о погибших в ЛНР
«Дожили»: актриса Климова посетила школьный выпускной своего сына
Путин сообщил о жертвах атаки ВСУ в ЛНР
НАТО отрепетировали «глубокий удар» по России в лондонском метро
Рютте заявил о нерушимой приверженности стран НАТО пятой статье устава
Путин отреагировал на зверский удар ВСУ по колледжу в ЛНР
Минюст добавил новые имена в реестр иноагентов
Раскрыта важная подробность дела о детсаде, где у детей нашли следы уколов
Синоптик раскрыл, сколько продержится жара в Москве
Мостовой назвал фаворита Суперфинала Кубка России по футболу
«Больше помощи, чем когда-либо»: Рубио о поставках оружия Украине
Сотрудники ТЦК избили безногого бывшего военнослужащего ВСУ
Французские силовики нагрянули с обыском в резиденцию Макрона
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.