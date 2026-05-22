Пропустила тела через мясорубку: новые детали расправы над экс-мэром Самары

Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, на заседании в Самарском областном суде

В Самарском областном суде начался процесс над 31-летней Екатериной Тарховой. По версии следствия, в конце декабря 2024 года вместе с сообщником женщина отравила своего дедушку — бывшего мэра Самары — и его супругу. Затем они расчленили тела, упаковали в пакеты с гречкой и распихали по мусорным бакам. Что толкнуло женщину на преступление, как она объяснила свои действия, какой срок ей грозит — в материале NEWS.ru.

Что известно о Екатерине Тарховой, убившей дедушку и бабушку в Самаре

Знакомая Екатерины Тарховой Наталья Ширяева ранее рассказала журналистам, что ее воспитанием никто не занимался. По словам блогера, от нее якобы откупались деньгами. Девочка училась в престижной гимназии, но из-за непростого характера так и не нашла друзей.

«Было понятно, что из нее вырастет монстр. Повзрослев, она везде ходила с охраной, могла напиться в ночном клубе и попасть в неприятную историю», — вспоминала одноклассница.

По ее словам, многие завидовали Екатерине, поскольку она росла в полной вседозволенности. Позже Тархова родила сына от жителя Израиля, имя которого не было указано в свидетельстве о рождении. Екатерина воспитывала ребенка одна, а родные, в том числе бабушка и дедушка, помогали ей финансово.

«Катю воспитали так, что она могла поднять руку на всех, кто не был с ней согласен. Возможно, поэтому отношения с дедом у нее не сложились. Он жаловался на внучку, утверждая, что она не окончила институт и не хочет работать», — рассказала знакомая.

Что известно о дедушке и бабушке Екатерины Тарховой

Виктор Тархов возглавлял Самару в период с 2006 по 2010 год. Он был лауреатом премии Совета министров Советского Союза в области науки и техники, почетным нефтехимиком СССР, получил два ордена Русской православной церкви и орден Ивана Калиты за заслуги в деле возрождения и сохранения российской культуры, духовности, развития науки и искусства.

Из открытых источников стало известно, что жена Тархова Наталья большую часть жизни не работала и вела непубличный образ жизни. Она значилась учредителем пяти коммерческих компаний.

Риелтор Алина Правоторина, оценив обстановку квартиры супругов, ранее заявила, что они были богачами.

«Вся мебель и текстиль в их доме дорогие, итальянские, но из нулевых. Тогда это было шиком, но сейчас такое уже никто не покупает», — отметила Правоторина.

Почему Екатерина Тархова убила бабушку с дедушкой

Проблемы в семье начались задолго до убийства. Мать Екатерины Людмилу, единственную дочь Тархова, в декабре 2022 года суд приговорил к семи годам лишения свободы по уголовному делу о вымогательстве. Дедушка не забывал внучку и правнука, каждый месяц выделяя им по 200 тысяч рублей.

«Но Кате было мало. Она приходила домой к бабушке и дедушке, скандалила, кричала, что ей не хватает денег. Дошло до того, что дед не хотел пускать ее на порог своей квартиры. Но в декабре 2024 года она вдруг стала заботливой и внимательной», — сообщил источник, близкий к следствию.

Как Екатерина Тархова убила бабушку и бывшего мэра Самары

Пресс-служба управления СКР по Самарской области сообщила, что убийство экс-мэра Самары и его супруги курировала из-за рубежа 56-летняя Светлана Метревели. Ее племянник Дмитрий помогал внучке экс-мэра. Позже в деле появилась еще одна фигурантка, 79-летняя Таисия Киселева. Она помогла Екатерине Тарховой продать машину бывшего градоначальника за миллион рублей.

Знакомый с семьей источник рассказал, что внучка каждый день приходила к бабушке и дедушке. Она незаметно подсыпала им в еду какие-то вещества, чтобы отравить. Позже Екатерина призналась на допросе, что около 10 дней наблюдала за тем, как слабеют пожилые люди.

«Обвиняемая и ее сообщница отравили пожилых супругов неизвестным веществом, после чего использовали жидкий азот для заморозки тел, расчленили их и тайно вывезли останки на такси, выбросив в мусорные контейнеры», — заявили в СК РФ.

Виктору Тархову и его супруге добавляли капсулы с отравляющим веществом в таблетницу с ежедневно принимаемыми лекарствами, отмечают СМИ.

Гособвинение сообщило, что тела супругов пропустили через мясорубку и выкинули, смешав с гречкой.

В феврале 2025 года внучку экс-мэра задержали на съемной квартире в Самаре на глазах у шестилетнего ребенка. По информации СМИ, сейчас мальчика воспитывает крестная мать.

Как полагает следствие, за убийством стояла ОПГ, созданная Метревели. Она и ее племянник Дмитрий находятся в международном розыске. Потерпевшей по делу проходит Людмила Тархова, которую этапировали на заседание из колонии.

Внучке Тарховых вменяют убийство, надругательство над телами умерших, мошенничество, кражу и подделку документов.

Как Екатерина Тархова объяснила свои действия в суде

По словам Екатерины, она познакомилась с сообщницей у косметолога. Затем Тархова отправилась к ней в гости в Грузию, где получила поддержку и внимание, которых ей не хватало.

«Она все время интересовалась, сколько у меня денег», — сказала Екатерина журналистам. Обвиняемая подчеркнула, что ее подсадили на платные консультации гадалки, после чего взвалили на нее чужие долги.

«В счет погашения займа они потребовали переоформить квартиру или бизнес деда. Я не хотела его убивать. Лишилась самого дорогого — своего сына. Подпала под дурное влияние и стала жертвой манипуляций», — сказала Екатерина в суде.

Почему Екатерина Тархова пошла на убийство бабушки и экс-мэра Самары

Екатерина Тархова находилась под влиянием, ее «вели», предположил в беседе с NEWS.ru эксперт в области профайлинга и безынструментальной детекции лжи Александр Копытько. Скорее всего, преступление было совершено из-за мести или ее использовали в своих интересах, отметил он.

«В ее голове это не было убийством. Она просто ускорила процесс, — пояснил профайлер. — Интересен мотив, но это точно не деньги».

Как накажут Екатерину Тархову за убийство бабушки и экс-мэра Самары

Смягчающим фактором при назначении итогового приговора Екатерине Тарховой, вероятно, станет наличие малолетнего ребенка, сказал NEWS.ru адвокат Даниил Лунев.

«При любых раскладах ей может грозить в районе 20 лет лишения свободы. Возможно, наказание будет более суровым — в виде 25 лет», — сказал адвокат.

