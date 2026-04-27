Завершено расследование дела о громком убийстве экс-мэра российского города

Расследование убийства экс-мэра Самары завершено и передано в прокуратуру

Расследование уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги завершено, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Собеседник агентства добавил, что материалы дела уже направлены в прокуратуру.

Расследование закончили. Дело поступило в прокуратуру, — сказал источник.

Следствие также расширило обвинение, предъявленное внучке погибшего экс-мэра Екатерине Тарховой, добавив статью о надругательстве над телами умерших. Ей также вменяются убийство, мошенничество, кражи и подделка документов.

