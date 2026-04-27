27 апреля 2026 в 11:47

Завершено расследование дела о громком убийстве экс-мэра российского города

Расследование убийства экс-мэра Самары завершено и передано в прокуратуру

Расследование уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги завершено, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Собеседник агентства добавил, что материалы дела уже направлены в прокуратуру.

Расследование закончили. Дело поступило в прокуратуру,сказал источник.

Следствие также расширило обвинение, предъявленное внучке погибшего экс-мэра Екатерине Тарховой, добавив статью о надругательстве над телами умерших. Ей также вменяются убийство, мошенничество, кражи и подделка документов.

Ранее 18-летнему жителю Томска предъявили обвинение в убийстве бывшего сожителя своей девушки. По версии следствия, обвиняемый из-за ревности заранее спланировал убийство. Он пришел к потерпевшему домой, потребовал прекратить общение с его девушкой, однако получил отказ, после чего нанес несколько ударов ножом.

До этого стало известно, что в Серпухове арестована женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 июня. Тело новорожденной девочки с колото-резаными ранениями было обнаружено 21 апреля на улице Ленина в поселке Большевик.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

