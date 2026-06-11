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11 июня 2026 в 22:00

В многоэтажке Краснодара ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

Фото: Социальные сети
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Власти Краснодара ввели локальный режим ЧС в многоквартирном доме, который пострадал в результате атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб края в соцсетях. Решение было принято после обследования здания специальными комиссиями.

Установлено, что повреждения получили 11 квартир. Кроме того, выбиты стекла более чем в 20 окнах и на 17 лоджиях.

На месте продолжают работать сотрудники спасательных служб. Они уже провели уборку прилегающей территории и демонтировали конструкции, которые могли представлять опасность для жителей.

Семью из квартиры, которая наиболее пострадала, заселили в пункт временного размещения, — отметили в оперштабе.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали с помощью FPV-дрона Климовский район Брянской области, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук. В результате удара пострадал пятилетний мальчик. Ковальчук отметил, что мальчик гулял во дворе дома. Медики оказали ему помощь, но ребенка пришлось госпитализировать.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа с помощью беспилотника. В результате удара пострадали пять мирных жителей, среди которых оказались двое детей.

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